: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir" dedi.
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: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir" dedi.
08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:28
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