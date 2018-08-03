: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelin yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı 10 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. NATO'nun Irak'taki misyonuna da Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanıyor. 3. Nükleer Enerji Santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz" dedi.
flaş//2
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelin yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Musul ve Basra...
03 Ağustos 2018 Cuma 17:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.