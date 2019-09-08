Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar bizi terör örgütü ile aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapıyorlar. Anlaşılan o ki, müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde.



Eylül ayı bitmeden Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.