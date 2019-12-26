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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'ya asker gönderilmesi) Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Çünkü kardeşlik bağlarımız çok farklı.
Flaş Haber 26.12.2019, 11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'ya asker gönderilmesi) Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Çünkü kardeşlik bağlarımız çok farklı.
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