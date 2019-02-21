AK Parti, TBMM'de, yeni Meclis başkan adayını belirlemek üzere saat 12'de kapalı grup toplantısı yapacak.
flaş ... Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
AK Parti, TBMM'de, yeni Meclis başkan adayını belirlemek üzere saat 12'de kapalı grup toplantısı yapacak.
21 Şubat 2019 Perşembe 10:43
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