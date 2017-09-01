Tunceli Valiliği: Tunceli' nin Nazimiye ilçesi Uzuntarla köyü yakınlarında tespit edilen bir grup PKK 'lıya hava operasyonu düzenlendi.Operasyonda 5 PKK' lı ölü geçirildi.Bölgede devam eden operasyon ve çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı.
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli Valiliği: Tunceli' nin Nazimiye ilçesi Uzuntarla köyü yakınlarında tespit edilen bir grup PKK 'lıya hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 PKK' lı ölü geçirildi. Bölgede devam eden operasyon ve çatışma nedeniyle Tunceli...
01 Eylül 2017 Cuma 19:40
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