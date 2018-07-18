FLAŞ / TSK

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TSK: Kıbrıs açıklarında batan mülteci teknesiyle ilgili kurtarma çalışmalarına Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG BARBAROS fırkateyni ve fırkateynde yer alan bir helikopter tarafından da destek veriliyor

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:14