TSK: Kıbrıs açıklarında batan mülteci teknesiyle ilgili kurtarma çalışmalarına Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG BARBAROS fırkateyni ve fırkateynde yer alan bir helikopter tarafından da destek veriliyor
FLAŞ / TSK
TSK: Kıbrıs açıklarında batan mülteci teknesiyle ilgili kurtarma çalışmalarına Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG BARBAROS fırkateyni ve fırkateynde yer alan bir helikopter tarafından da destek veriliyor
18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:14
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