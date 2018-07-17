TSK: Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerine yönelik hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.
FLAŞ / TSK
TSK: Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerine yönelik hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 terörist...
17 Temmuz 2018 Salı 14:50
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