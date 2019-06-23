SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.
flaş.. Temel Karamollaoğlu seçim sonucunu yorumladı
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır
23 Haziran 2019 Pazar 20:47
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