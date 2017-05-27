Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi ve Beşiktaş Sompo Japan'in rakibi oldu.
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi ve Beşiktaş Sompo Japan'in rakibi oldu.
27 Mayıs 2017 Cumartesi 21:36
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