: CHP Parti Meclisi'nin kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilen Fikri Sağlar'ın 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi.
flaş
: CHP Parti Meclisi'nin kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilen Fikri Sağlar'ın 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi.
26 Mayıs 2017 Cuma 12:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.