:Yaş çay fiyatı 2 lira 13 kuruş olarak açıklandı.
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2017 yılı yaş çay fiyatını 2 lira 13 kuruş olarak açıkladı.
:Yaş çay fiyatı 2 lira 13 kuruş olarak açıklandı. GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2017 yılı yaş çay fiyatını 2 lira 13 kuruş...
26 Mayıs 2017 Cuma 12:09
:Yaş çay fiyatı 2 lira 13 kuruş olarak açıklandı.
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2017 yılı yaş çay fiyatını 2 lira 13 kuruş olarak açıkladı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:17
|05:29
|13:11
|17:10
|20:36
|22:29