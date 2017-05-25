:Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi'nde dün 3 tır' ın yakılmasının ardından bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 1 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. 4 askerinde yaralandığı bildirildi.
:Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi'nde dün 3 tır' ın yakılmasının ardından bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 1 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. 4 askerinde yaralandığı bildirildi.
25 Mayıs 2017 Perşembe 11:51
:Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi'nde dün 3 tır' ın yakılmasının ardından bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 1 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. 4 askerinde yaralandığı bildirildi.
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