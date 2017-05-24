:Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Mehmet Said Belirgen makamında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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:Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Mehmet Said Belirgen makamında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:23
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