: Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı 300 gramlık pide fiyatının 2 TL olacağını açıkladı
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: Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı 300 gramlık pide fiyatının 2 TL olacağını açıkladı
24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:11
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