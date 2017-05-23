: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İngiltere'deki terör saldırısı) Şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelede İngiltere'nin de yanında olduğumuzu ifade etmek isterim
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İngiltere'deki terör saldırısı) Şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelede İngiltere'nin de yanında olduğumuzu ifade etmek isterim
23 Mayıs 2017 Salı 11:54
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İngiltere'deki terör saldırısı) Şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelede İngiltere'nin de yanında olduğumuzu ifade etmek isterim
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