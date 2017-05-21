: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 oyla AK Parti genel başkanlığına seçildi.
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: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 oyla AK Parti genel başkanlığına seçildi.
21 Mayıs 2017 Pazar 18:05
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