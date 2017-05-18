: TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlığını yapıyoruz
: TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlığını yapıyoruz
18 Mayıs 2017 Perşembe 17:27
: TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlığını yapıyoruz
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