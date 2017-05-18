dha : Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Derin Tarih" dergisinin mayıs sayısıyla ilgili “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Derginin soruşturmaya konu olan sayısı hakkında el koyma ve toplatma kararı verildi.
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dha : Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Derin Tarih" dergisinin mayıs sayısıyla ilgili “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Derginin soruşturmaya konu olan sayısı hakkında el koyma ve...
18 Mayıs 2017 Perşembe 15:57
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