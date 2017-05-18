:Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
MUĞLA- Denizli Karayolu'nda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.
:Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı MUĞLA- Denizli Karayolu'nda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.
18 Mayıs 2017 Perşembe 10:27
:Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
MUĞLA- Denizli Karayolu'nda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.
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