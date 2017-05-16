Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump ile görüşmede FETÖ konusunda atılacak adımlar, PKK ve IŞİD ile mücadele masaya yatırıldı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump ile görüşmede FETÖ konusunda atılacak adımlar, PKK ve IŞİD ile mücadele masaya yatırıldı.
16 Mayıs 2017 Salı 23:58
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