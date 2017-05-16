: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da.
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: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da.
16 Mayıs 2017 Salı 19:40
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