: İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.
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: İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.
15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:31
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