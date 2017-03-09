: Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, Ankara da iki kişiyi öldürmek suçundan yargılandığı davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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: Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, Ankara da iki kişiyi öldürmek suçundan yargılandığı davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
09 Mart 2017 Perşembe 13:44
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