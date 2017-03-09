:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok operasyon bölgesi Lice' ye geldi
:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok operasyon bölgesi Lice' ye geldi
09 Mart 2017 Perşembe 09:08
:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok operasyon bölgesi Lice' ye geldi
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