Çavuşoğlu: Türkiye ve Almanya her alanda birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir, biz iki dost olarak mı yolumuza devam edeceğiz birbirimizden kopmayı mı tercih ediyoruz. Biz iki dost olarak yola birlikte devam etme arzusundayız.
FLAŞ
Çavuşoğlu: Türkiye ve Almanya her alanda birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir, biz iki dost olarak mı yolumuza devam edeceğiz birbirimizden kopmayı mı tercih ediyoruz. Biz iki dost olarak yola birlikte devam etme arzusundayız.
08 Mart 2017 Çarşamba 13:25
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