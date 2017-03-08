: İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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: İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
08 Mart 2017 Çarşamba 09:40
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