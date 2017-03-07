;Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüs Bursa' nın İnegöl ilçesi Osmaniye köyü yakınlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. 35 ' e yakın yaralı olduğu bildirildi.
;Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüs Bursa' nın İnegöl ilçesi Osmaniye köyü yakınlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. 35 ' e yakın yaralı olduğu bildirildi.
07 Mart 2017 Salı 12:04
;Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüs Bursa' nın İnegöl ilçesi Osmaniye köyü yakınlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. 35 ' e yakın yaralı olduğu bildirildi.
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