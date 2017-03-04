Bozdağ ve Zeybekçi’nin programlarına izin verilmemesi üzerine CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın Almanya’daki programını iptal ettiğini açıkladı.
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Bozdağ ve Zeybekçi’nin programlarına izin verilmemesi üzerine CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın Almanya’daki programını iptal ettiğini açıkladı.
04 Mart 2017 Cumartesi 14:15
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