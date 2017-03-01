:Ağrı Belediye Başkanı DBP 'li Sırrı Sakık' ın görevden alındığı bildirildi
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:Ağrı Belediye Başkanı DBP 'li Sırrı Sakık' ın görevden alındığı bildirildi
01 Mart 2017 Çarşamba 15:08
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