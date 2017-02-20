: HDP : Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın devam eden hukuksuz tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'e başvuru yapıldı.
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: HDP : Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın devam eden hukuksuz tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'e başvuru yapıldı.
20 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
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