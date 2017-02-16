Milli Savunma Bakanı Işık: ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye’ye gelecek
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Milli Savunma Bakanı Işık: ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye’ye gelecek
16 Şubat 2017 Perşembe 13:24
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