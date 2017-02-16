Milli Savunma Bakanı Işık: Münbiç’te kesinlikle PYD terör örgütünü istemiyoruz. El Bab’tan sonra önceliğimiz Münbiç ve Rakka olacak
FLAŞ
Milli Savunma Bakanı Işık: Münbiç’te kesinlikle PYD terör örgütünü istemiyoruz. El Bab’tan sonra önceliğimiz Münbiç ve Rakka olacak
16 Şubat 2017 Perşembe 13:20
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