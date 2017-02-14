: Emniyet Genel Müdürlüğü : 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 834 kişi yakalandı ve 2 AK-47 otomatik silah, 11 tabanca, 15 av tüfeği, 437 çeşitli çap ve ebatta fişek, 3 şarjör, 1 telsiz, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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: Emniyet Genel Müdürlüğü : 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 834 kişi yakalandı ve 2 AK-47 otomatik silah, 11 tabanca, 15 av tüfeği, 437 çeşitli çap ve ebatta fişek, 3 şarjör, 1 telsiz, bol miktarda örgütsel...
14 Şubat 2017 Salı 15:36
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