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: Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısına ilişkin 45 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132 yıldan 3 bin 342 yıla kadar hapisleri istendi.

14 Şubat 2017 Salı 12:06