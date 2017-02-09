: Askeri Kaynaklar : "Kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimovmeydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar’a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulunmuştur."
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: Askeri Kaynaklar : "Kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimovmeydana...
09 Şubat 2017 Perşembe 18:35
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