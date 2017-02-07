dha : Mahkeme, "Uyuşturucu ticareti yapmak" tan tutuklanması istenen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'yi "yurtdışına çıkmasını yasaklayarak" serbest bıraktı
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dha : Mahkeme, "Uyuşturucu ticareti yapmak" tan tutuklanması istenen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö. C.'yi "yurtdışına çıkmasını yasaklayarak" serbest bıraktı
07 Şubat 2017 Salı 16:42
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