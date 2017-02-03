: Düzce'de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla Facebook'ta paylaşan 19 yaşındaki S.A. ve 17 yaşındaki G.E., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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: Düzce'de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla Facebook'ta paylaşan 19 yaşındaki S.A. ve 17 yaşındaki G.E., nöbetçi mahkemece...
03 Şubat 2017 Cuma 16:17
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