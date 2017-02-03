flaş
: Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi daha savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
flaş : Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi daha savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
03 Şubat 2017 Cuma 15:56
flaş
: Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi daha savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:23
|08:04
|13:28
|16:11
|18:34
|20:03