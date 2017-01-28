: TSK : Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir.
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: TSK : Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam...
28 Ocak 2017 Cumartesi 09:30
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