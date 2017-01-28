: Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye'nin BBB- ve negatif görünümde olan notunu "yatırım yapılamaz" düzeye düşürdü.
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: Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye'nin BBB- ve negatif görünümde olan notunu "yatırım yapılamaz" düzeye düşürdü.
28 Ocak 2017 Cumartesi 00:07
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