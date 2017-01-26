: Devlet Bahçeli : Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar.
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: Devlet Bahçeli : Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar.
26 Ocak 2017 Perşembe 19:35
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