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Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
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:Adana' nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu

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:Adana' nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu

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