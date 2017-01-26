:Adana' nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu
:Adana' nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu
:Adana' nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu
26 Ocak 2017 Perşembe 10:01
:Adana' nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu
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