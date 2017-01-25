:KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan
HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
:KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
25 Ocak 2017 Çarşamba 15:29
:KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan
HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
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