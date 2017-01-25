Erdoğan: (Referanduma ilişkin) Fazla Uzatmadan kararımızı vereceğiz. Anayasa mahkemesi de bu konudaki kararını verir. Muhalefet AYM’ye gidebilir buna alışığız
FLAŞ
Erdoğan: (Referanduma ilişkin) Fazla Uzatmadan kararımızı vereceğiz. Anayasa mahkemesi de bu konudaki kararını verir. Muhalefet AYM’ye gidebilir buna alışığız
25 Ocak 2017 Çarşamba 14:30
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