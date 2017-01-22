dha : AK parti İstanbul İl binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Binasına yönelik lavlı saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen terörist Tekirdağ'da yakalandı
dha : AK parti İstanbul İl binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Binasına yönelik lavlı saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen terörist Tekirdağ'da yakalandı
22 Ocak 2017 Pazar 12:23
dha : AK parti İstanbul İl binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Binasına yönelik lavlı saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen terörist Tekirdağ'da yakalandı
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