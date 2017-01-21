flas
: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.
flas : İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.
21 Ocak 2017 Cumartesi 14:54
flas
: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:32
|08:15
|13:26
|15:58
|18:18
|19:49