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Hrant Dink cinayeti davasında, eski içişleri bakanı ve dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.
flaş Hrant Dink cinayeti davasında, eski içişleri bakanı ve dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.
20 Ocak 2017 Cuma 17:48
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Hrant Dink cinayeti davasında, eski içişleri bakanı ve dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.
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