:Diyarbakır da dün 4 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı..
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:Diyarbakır da dün 4 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı..
17 Ocak 2017 Salı 09:25
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