Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanmaya başlandı.
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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen...
16 Ocak 2017 Pazartesi 17:01
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